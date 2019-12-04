مكرم محمد أحمد: البرلمان الليبي اتهم فايز السراج بالخيانة العظمى

قال الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اتفاق أردوغان والسراج يهدد أمن ليبيا من الداخل ويزعزع استقرار المنطقة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن البرلمان الليبي، اتهم فايز السراج بالخيانة العظمى، بعد الاتفاقية التي وقعها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأكد أن تحديد الحدود البحرية ليس من اختصاص فايز السراج، فرئيس الوزراء بحقيقته ووجوده ورئاسته بالفعل لمجلس الوزراء، وتستغل صغره في القانون وترتكب جريمة الخيانة لخوفك من حفتر، فأنت سبب المشكلة، متسائلا عن سبب وجود الميليشيات في طرابلس والتي تعمل لحساب نفسه وتستهلك موازانات ضخمة وتنهب خزانة الدولة وتكاد سيطرتها تطغى على فايز السراج، فهم بالنسبة لها مجرد خزانة لنهب الأموال والموارد.

