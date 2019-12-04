بعد تقديمها "الإسكندرية المسرحي".. شاهد رسالة مها أحمد لأشرف زكي

شاركت الفنانة مها أحمد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور لإطلالتها في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، والتي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي.



وظهرت مها أحمد، خلال الصور برفقة عدد كبير من النجوم ومنهم الفنان الأردني إياد نصار، ولقاء الخميسي، والفنان الكبير جلال الشرقاوي، والفنان خالد النبوي، والفنانة سميرة محسن.



وعلقت مها أحمد على الصور قائلة: "افتتاح مهرجان الاسكندرية للمسرح العربي شكرا دكتور أشرف زكي لثقتك في تقديمي حفل المهرجان شكرا لكل القائمين على المهرجان شكرا طلبة وطالبات القاهرة والإسكندرية نجوم المستقبل".



يذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة دكتور علاء عبد العزيز سليمان.

