العاهل السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

ذكرت الرياض أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلقى، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.



وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان، أن أردوغان أعرب في الاتصال "عن عزائه ومواساته" في وفاة أخ الملك سلمان، الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، "سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان".



وقد أعرب العاهل السعودي، حسب البيان، عن "شكره وتقديره" للرئيس التركي "على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد"، الذي أعلن الديوان الملكي في السعودية عن وفاته الاثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.



وازداد هذا التوتر حدة على خلفية انتقادات حادة من قبل السعودية إلى تركيا على خلفية إطلاقها، يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا ضد المسلحين الأكراد، فيما اعتبرت المملكة هذا التحرك "اعتداء على السيادة السورية".



وسبق أن أطلق ناشطون سعوديون حملة مدعومة من قبل وسائل إعلام مقربة من الحكومة ضد السياحة والاستثمار في تركيا.



إلا أن هذه المواقف حملت في الأشهر الأخيرة طابعا رسميا، حيث أصدرت السفارة السعودية في أنقرة تنبيها للسعوديين حذرتهم عبره من شراء العقارات في تركيا، لتحذر غرفة الرياض التجارية لاحقا المواطنين من الاستثمار في تركيا ومن ثم من السياحة فيها.