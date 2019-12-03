تقرير تحقيق مساءلة ترامب يتهمه باستغلال سلطات منصبه

أعلنت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الثلاثاء نتائج تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتهمته باستغلال سلطات منصبه من أجل التماس تدخل خارجي للاستفادة من ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وذكر تقرير اللجنة التي قادت تحقيق مساءلة ترامب الذي بدأ رسميا في سبتمبر، أن ترامب عرقل تحقيق المساءلة من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم.



ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الساعة 2300 بتوقيت جرينتش للتصويت على ما توصلت إليه.



وسيتم بعد ذلك إحالة الأمر للجنة القضائية بمجلس النواب لبدء إجراءاتها يوم الأربعاء.



وإذا صوت المجلس في نهاية الأمر بالإجماع على اتهامات المساءلة الرسمية سيتم إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون حيث يتطلب إجراء إدانة ترامب وعزله من منصبه موافقة ثلثي الأعضاء.



ويتركز التحقيق على ما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وهو أحد أبرز الساعين للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة ترامب.



ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات واتهم الديمقراطيين باستغلال عملية المساءلة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2016. وأظهرت استطلاعات الرأي انقساما كبيرا بين الأمريكيين حول مساءلة ترامب

بغرض عزله.



واستمع أعضاء في مجلس النواب والرأي العام إلى شهادات من مسؤولين حاليين وسابقين بأن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا توقفت وأن إجراء كييف تحقيقا مع بايدن كان شرطا لعقد لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.