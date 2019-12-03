بتعليقات ساخرة.. ماذا قال الفنان حسن بلبل عن أجراء الإخوان في تركيا؟

أبدى الفنان الساخر حسن بلبل، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، رأيه في أجراء الإخوان من الإعلاميين العاملين في تركيا، بتعليقاته الساخرة المعتادة.

وقال حسن بلبل، عن معتز مطر: "كلب قطر وتركيا"، وعن الإعلامي محمد ناصر، "المسهوك".

أما عن الفنان هشام عبد الله، قال حسن بلبل: "ده مش عارف هو عايز أيه، وراح هناك علشان يكون مستقبله".

وفي تعليقه على صورة الأجير الإخواني حمزة زوبع قال: "إيه ده، بحس إنه شخصية كارتونية، وتحس إنه عيل صغير على كبير، ومش فاهمه".

وعن الأجير الإخواني يوسف حسين المعروف بـ "جو شو"، قال: "بحس إنه كائن بيبي، وأنا لو حتى إخواني مش هتفرج عليه".