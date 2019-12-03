المواصفات النهائية لـ Huawei nova 6 قبل إطلاقه

ينافس هاتف nova 6 5G 48 لهواوى الصينية فى فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات، والذي يتم الكشف عنه الخميس الموافق 5 ديسمبر.



وفقًا لـ "جي إس إم آرينا" التقنى، يأتى Huawei nova 6 5G بشاشة قياسها 6.44 بوصة من نوع FHD بها النوتش المزدوج على شكل ثقب، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



وتم تزويد Huawei nova 6 5G بمعالج قوي من نوع Kirin 990، ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 8 و12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزينية سعتى 128 و256 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة فى الشاشة نفسها.



ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا رباعية أساسية، بدقة 40 و8 و8 و2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل.



ويعمل Huawei nova 6 5G بأحدث أنظمة أندرويد Android 9 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4200 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 40 وات.