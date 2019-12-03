الباز يكشف تزوير الأجير أحمد منصور لتصريحات السيسي عن الانتحار

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تزوير المدعو أحمد منصور، أحد المتآمرين الكبار في تاريخ مصر، فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي قطعه من سياقه، وكان فيه الرئيس يتحدث عن الإرهابيين في سيناء ويقول" ناس بتنتحر هنعمل لهم أيه".

وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن أحمد منصور نشر الفيديو مؤخرا على أنه تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حوادث الانتحار، وهو ما يعد تزوير وكذب واضح.

ولفت الباز، إلى أن الفيديو كان خلال لقاء للرئيس بطلبة الكلية الحربية، وكان يتحدث معهم عن الجماعات الإرهباية التي تنفي عمليات انتحارية إرهابية في سيناء، فقال لهم الرئيس: "ناس بتنتحر هنعمل لهم إيه؟".