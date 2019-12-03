حسن بلبل: الفنان الذي يقف أمام جرائم الإخوان بموقف المحايد "خائن"

قال الفنان الساخر حسن بلبل، إنه تخرج من الجامعة 1996 وكون فرقة باسم ثلاثي أبعاد المسرح، لافتا إلى أنه بدأ في نشاطه الساخر من جماعة الإخوان الإرهابية، قبل وصولهم للحكم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "قبل وصول الإخوان للحكم عملت فرقة ثلاثي أبعاد المسرح، وعملت أغنية بعنوان (وسعوا من وش الخرفان)، وأستاذ هاني رمزي وسمير غانم كانوا يشجعوا الفرقة".

ولفت "بلبل"، إلى أن الفنان يجب أن يوضح موقفه من دعم الدولة، معلقا: "لو مقدرتش تطلع تقول كلمة في حق بلد فأنت خائن، لأن المحايد في الوقت ده خائن".

وقدم الفنان الساخر التحية للفنان أحمد فلوكس وأحمد العوضي لمواقفهما الوطنية، وتأييدهما للدولة المصرية.

وتابع: "رقم واحد عندي البلد، ولا أتبنى في أعمالي الفنية إلا القضايا الوطنية ومحاربة أعداء الوطن، وأنا اللي بكتب كل الأغاني بتاعتي".