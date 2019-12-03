خالد أبو بكر: العلاقات التركية الفرنسية في أسوأ حالاتها

علق الإعلامي خالد أبو بكر على لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، قائلًا إن ماكرون فاجأنا باتهامه لتركيا بالتعاون مع داعش وقوات كان يحاربها.



وأضاف أبو بكر، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن العلاقات الفرنسية التركية في أسوأ حالاتها وستشهد تدهورا أكثر، خاصة بعد تصريح سابق قال فيه أردوغان إن ماكرون فقد عقله.



وعقب خالد: "المجتمع العالمي والدولي أصبح يقرأ أطماع تركيا التي تتحالف مع الشيطان لتحقيق هذه الأطماع، ومصر تراقب كل تحرك حولها، وقت الجد عارفين كيف نتحرك ونحمي الأمن المصري".



