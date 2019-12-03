الباز: أحلام الدولة المصرية لا تسقط بالتقادم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم، عددا من المشروعات المهمة على رأسها مدينة الآثاث المتخصصة في صناعة الآثاث، وافتتح فندق اللسان 5 نجوم.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن فندق اللسان هو أول فندق 5 نجوم في منطقة الدلتا، لافتا إلى أن هذا المشروع كان حلم عظيم جدا لكل أهل دمياط، واليوم تحقق هذا الحلم.

وأكد "الباز"، أن الرئيس السيسي خلال إحدى مؤتمرات الشباب أكد أن الأحلام لا تسقط بالتقادم، لافتا إلى أن المشروعات الجديدة توفر فرص عمل وحياة أفضل.