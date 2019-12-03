الباز يكشف: لماذا تجرأ "الجرز" أردوغان على الأراضي الليبية

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الاتفاقية التي وقعتها حكومة السراج مع تركيا تمثل خطر على مصر، لافتا إلى أن هذا يستدعي نوعا من الانتباه الشديد.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن اليوم تم عقد لقاء بين سامح شكري وزير الخارجية، ونائب المجلس الرئاسي الليبي الدكتور فتحي المجبري في القاهرة، وطبقا للبيان الصادر هناك تأكيد من مصر بشكل واضح على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا، وتمكين الشعب من السيطرة على موارده.

وتابع: "فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي عقد اتفاق غير شرعي وغير قانوني مع تركيا، ولذلك القيادة العامة للجيش الليبي، اتهمته بالخيانة العظمى".

وواصل: "لو كانت ليبيا مستقرة وفيها مؤسساتها ومفيش فيها هذه الصراعات مكنش جرأ جرز زي أردوغان أن يتجرأ على دولة كبيرة زي ليبيا.. الدول الضعيفة المهلهلة بتكون عرضة للأطماع".