نجيب ساويرس يلقن آيات عرابي درسًا بعد شماتتها في وفاة شعبان عبدالرحيم

لقن رجل الأعمال نجيب ساويرس، الإخوانية آيات عرابي، درسًا بعد شماتتها في وفاة الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر" بسبب غنائه للرئيس عبدالفتاح السيسي.



ورد نجيب ساويرس على تغريدتها قائلًا: "فيه ايه؟؟؟ أكتر من كده: لا شماتة في الموت يا.... عديمة الأخلاق والتربية!".



ولم تختلف آيات عرابي، عن غيرها من الإسرائيليين الذين شمتوا في وفاة شعبان عبدالرحيم بسبب غنائه "أنا بكره إسرائيل"، وهي الأغنية التي أغضبت الكيان الصهيوني، رغم أن الفنان شعبان عبدالرحيم، عرف ببساطته، إلا أن كلمات أغنيته سببت لهم حالة قلق كبيرة.



يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ62 عامًا، داخل مستشفى المعادي العسكري، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر، ودفن في مسقط رأسه بقرية ميت حلفا بقليوب.

