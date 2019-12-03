وزير الكهرباء: نعترف بوجود مشاكل في الفواتير ونعمل على حلها

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة حققت 100% من تحميل شبكات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أنه يعترف بوجود مشاكل في الفواتير ولكن يتم العمل على حلها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الوزارة دشنت خط ساخن للشكاوى، لافتا إلى أن أي مواطن يواجه مشكلة عليه الاتصال ويتم الرد على الشكوى أيضًا كانت.

ولفت "شاكر"، إلى أنه تم تركيب عدادات مسبوقة الدفاع وصلت لـ 8 ملايين مصري، موضحًا أنه جاري العمل على وصولها لـ 9 ملايين مع نهاية هذا العام، وهذه المنظومة ستقضي نهائيا على شكاوى الفواتير.

وتابع: "نعمل على تغيير 29 مليون عداد كهرباء في مصر بعدادات مسبوقة الدفع لمنع التلاعب وإنهاء أزمة الفواتير"، لافتا إلى أنه سيحاول إلغاء العنصر البشري لتقليل الأخطاء.