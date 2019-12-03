"التضامن" تعلن تطوير 32 عيادة تنظيم أسرة بـ10 محافظات

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تطوير 32 عيادة تنظيم أسرة جديدة منهم 24 عيادة كانت تحتاج إلى تطوير كامل لتقدم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية على مستوى 10 محافظات، وهي "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان".



جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي ووزارة التضامن وعدد من الجمعيات الأهلية ووقع البروتوكول عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي.



وأوضحت وزيرة التضامن، أن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" يعد أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأن البرنامج يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع 2 كفاية يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين مليون و148.861 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل، والارتقاء بالخصائص السكانية لها، بجانب نشر التوعية من خلال مواد توعوية بخطورة الزيادة السكانية، وكيفية التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، حيث يتم تنفيذ البرنامج حاليا فى 10 محافظات بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.