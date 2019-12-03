احتفالية "أمكنة" بجيزويت الإسكندرية.. الأربعاء

ينظم جيزويت الإسكندرية إحتفالية"أمكنة" بمناسبة صدور العدد الثاني عشر من المجلة، الأربعاء الموافق 18 ديسمبر في تمام السابعة مساء، بمقره بشارع بورسعيد، فى كليوباترا.



مجلة أمكنة معنية بتاريخ المكان وثقافته، وتصدر من الإسكندرية، في شكل كتاب غير دوري، يشارك فيها مجموعة من المبدعين السكندريين، على رأسهم الشاعر علاء خالد.



«أمكنة» تتميز بأنها ليست في مواجهة مع أي جماعة أدبية أو ثقافية، فضلًا عن أنها جعلت الفوتوغرافيا نصًا موازيًا للكتابة. وتعتمد «أمكنة» المقال الأدبي في سردها لخبرات شخصية، وتجارب إنسانية، مرّ بها كتّاب المقالات، أو عايشوها، أو ربما نقلوها عن آخرين. ورغم أنها تركز بشكل أساسي على ثقافة المكان إلا أنها، من خلال التجارب التي تنقلها، تقوم برصد لجميع الجوانب الحياتية داخل مكان محدد، وفي فترة محددة.