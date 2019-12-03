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الثقافة

"ولاد البلد" يجذب أهالي قرى ومدارس المنيا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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عبر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث في أول ليلة عرض بمحافظة المنيا، التي يمثل تقديم العرض بالمدارس والساحات بها تحديا حقيقيا للدخول إلى العمق المصري، ليكون المسرح حائط صد ضد الأفكار الظلامية، وليصل المسرح إلى أبعد المناطق تحقيقا للعدالة الثقافية.

جدير بالذكر أن "ولاد البلد " يقدم عروضه بمدارس وقرى محافظة المنيا منها جزيرة شارونة بمركز مغاغة، المدرسة الإعدادية بقرية بردنوها بمركز مطاي، وقرية بني حرام بمركز ديرمواس، ومدرسة صفط اللبن، وغيرها من القرى، وذلك حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، طبقا لخطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام 2019- 2020 والتي أعلنها البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة مسرح المواجهة والتجوال التي أطلقتها وزيرة الثقافة، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح.

"ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.

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