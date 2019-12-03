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الثقافة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
جريدة الدستور
إيمان عادل
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تنظم وزارة الثقافة وعدد من المراكز الثقافية الأجنبية والمؤراكز الثقافية الخاصة ندوات وأمسيات شعرية وحفلات موسيقية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر ومنها:

ينظم بيت المعمار، التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة مذكرات رحالة معمارى، "العمارة الإسلامية فى الهند" للدكتور ممدوح صقر فى تمام الساعة السادسة مساءً.

وينظم قصر الأمير طاز: معرض صور لوحات افتتاح قناة السويس للفنان الفرنسي إدوارد ريو الساعة 6 مساءً.

كما تفتتح وزيرة الثقافة، ومحافظ الإسكندرية،، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة. بمشاركة سبع دول، وذلك بمكتبة الإسكندرية في السابعة مساء.

وينظم المنتدى الثقافي بجاردن سيتي، حفل توقيع كتاب "عودة الأبناء.. الساعات الأخيرة من حياة الرئيس علي عبد الله صالح" لمؤلفه سكرتير الرئيس اليمني الراحل، وذلك في الخامسة مساء.

كما يعقد منتدى "المستقبل للفكر والإبداع"، ندوة نقدية لمناقشة رواية "كائنات الليل والنهار" للروائي، أشرف الصباغ، وذلك في السابعة مساء، بمكتبة خالد محيي الدين، بمقر حزب "التجمع الوطني".

وينظم "مختبر السرديات" بمكتبة الإسكندرية، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "الحصان الأبيض" للأديب صلاح هاشم، يدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير "المختبر".

كما ينظم مركز "زاهي حواس للمصريات" بمكتبة الإسكندرية محاضرة لمناقشة كتاب "ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة" وذلك في الحادية عشر صباحا، بقصر المجوهرات الملكية.

ويعقد "صالون بيت الحكمة الثقافي" الذي تنظمه "مؤسسة بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية"، ندوته الثانية، تحت عنوان: "مصر على مبادرة الحزام والطريق" وذلك بمقر بيت الحكمة الثقافي بوسط البلد.

كما يُنظم جاليري خان، المغربي، معرض "رباعية عائلة وهبة" للفنانين: نبيل وهبة، وميرفت السويفي، وابنتيهما: رباب، ودارين وهبة، في السابعة مساءً بمقر "الجاليري" بالزمالك.

ويستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة "كورازون" بمشاركة عازف "الأوكورديون" البولندي، مارسين فيروستيك وذلك في السابعة مساء.

كما يستضيف مسرح الجمهورية بوسط البلد؛ العرض المسرحي "ريا وسكينة" ويقدمه فرقة "فرسان الشرق للتراث" في الثامنة مساء.

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