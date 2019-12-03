منظمة الصحة العالمية: المكاسب المحققة في مكافحة الإيدز مهددة

ذكر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن المكاسب العالمية التي تحققت في مكافحة الإيدز تتعرض لتهديد بسبب تراجع الالتزام السياسي والتمويل.



وفي مؤتمر دولي حول الإيدز، قال رئيس منظمة الصحة العالمية في عام 2018 إن 770 ألف شخص ماتوا بسبب فيروس نقص المناعة البشرية و1.7 مليون شخص أصيبوا حديثا به والغالبية العظمى من حالات الإصابة والوفيات حدثت في إفريقيا.



وقال في حفل افتتاح المؤتمر الدولي المعني بالإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في إفريقيا، الذي يُعقد في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر في كيجالي، إنه يمكن تحقيق عالم خال من الإيدز من خلال "الابتكار والمشاركة المجتمعية والقيادة السياسية".



وذكر جون إيدوكو رئيس المؤتمر إن وباء فيروس نقص المناعة البشرية سيظل يشكل تحديا عالميا في المستقبل المنظور.



ودعا الحكومات إلى البحث عن حلول محلية من أجل تحقيق استجابة مستدامة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشريةالإيدز في إفريقيا.



وقال رئيس رواندا بول كاجامي خلال حفل الافتتاح إن وصمة العار والصمت هما "القاتلان الحقيقيان" عند الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، كونهما يعيقان الناس عن التعلم وتقبل وضعهم، مضيفا الرئيس أن "الحوار المفتوح ينقذ الأرواح".



عقد المؤتمر تحت عنوان "إفريقيا خالية من الإيدز" وجذب حوالي 8 آلاف مشارك من بينهم قادة ونشطاء وعلماء وباحثين من أنحاء العالم لمناقشة دور القيادة السياسية، والتعاون، والابتكار في تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الإيدز بحلول عام 2030.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك أكثر من 37 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في أنحاء العالم في عام 2018، حيث مثلت إفريقيا حوالي واحد من بين كل 25 شخصا بالغا مصابا بالفيروس.