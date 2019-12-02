جدة متضررة من قانون الأحوال الشخصية: من أين أتى الأزهر بتشريعه والسعودية تخالفه؟

قالت بدور موسى، جدة متضررة من قانون الأحوال الشخصية الحالي، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن يضع توازن في تحمل المسؤولية بين الأب والأم حال انفصال الزوجين.

وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن السعودية التي تعتبر قبلة المسلمين لديها رعاية مشتركة في حضانة الطفل، واستضافة للأطفال، والأب دوره في الحضانة بعد الأم مباشرة.

واستكملت الأزهر الشريف يجب أن يخرج ليخبرنا من أين أتى بتشريعاته في قانون الأحوال الشخصية.