غدًا.. افتتاح معرض فكرتي بمركز الهناجر للفنون

يستضيف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة خالد جلال، معرض"فكرتي" فى الفترة من ٣ إلى ٨ ديسمبر الجارى، فى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



ويفتتح الدكتور أسامة محمد علي، أستاذ الأشغال الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، المعرض فى السابعة من مساء غدا الثلاثاء، بحضور الفنان أمير كرارة، والفنان التشكيلى سمير عبد الغني، والفنان التشكيلي سعيد بدوي، وكوكبة كبيرة من فنانى الفنون التشكيلية.



يتضمن المعرض أعمال من الفنون التشكيلية للموهوبين من الأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب أفضل الأعمال لفناني الفنون اليدوية والتراثية مصنوعة بأنامل مصرية.