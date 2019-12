إيمان عبدالغني من دار الأوبرا إلى "The Voice"

استطاعت المطربة الشابة إيمان عبد الغني أن تلفت الأنظار بصوتها من خلال مشاركتها في برنامج اختيار المواهب الشهير "The Voice" والمذاع حاليا على شبكة قنوات "MBC" الفضائية.



وكانت البداية يوم 5 أكتوبر الماضي عندما صعدت "عبدالغني" على مسرح البرنامج في العرض المباشر الثاني لتقدم أولى أغنياتها أمام لجنة التحكيم وقدمت أغنية "الحب كده" للمطربة الراحلة أم كلثوم، وأبهرت أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن الفنانة أحلام فقط هي من استدارت لاختيارها في اللحظات الأخيرة.



وفي هذه الحلقة اتهمها لجنة تحكيم البرنامج بالغرور والمكونة من كل من المطرب المصري محمد حماقي، واللبناني راغب علامة، والمطربة المغربية سميرة سعيد، والإماراتية أحلام، بسبب أنها وجهت كلمة للجنة عقب اختيار أحلام لها قائلة: "كنت متوقعة أن يلتف الأربعة مدربين لي"، ليعتذر لها الفنان راغب علامة قائلًا: "أن لكل مدرب نماذج مثلها في فريقه، ولهذا لم يلتفت لها أحد".



وتسبب رد إيمان في غضب لجنة التحكيم، الأمر الذي علقت عليه الفنانة الإماراتية أحلام، بجلسة خاصة مع إيمان في الكواليس للمرة الأولى منذ بداية البرنامج، ووجهت لها نصيحة قالت فيها: "أنت في برنامج كبير مثل The Voice، وحلوة الثقة في النفس وليس الغرور، اجعلي الناس تقول إنك حلوة وإن صوتك عظيم"، وأضافت: "أنا بقولك الكلمتين دول بدل ما تيجي ما تلاقيش نفسك موجودة في التصفيات".



وعلقت إيمان على كلام أحلام، مؤكدة أن انطباع أنها مغرورة ليس جديدًا عليها فهو انطباع يؤخذ عنها منذ أول لقاء لها، وبعدها تعرفها الناس على حقيقتها.



وخلال تقديم إيمان عبد الغني في ثاني الحلقات المباشرة أغنية "سيدي وصالك" للمطربة أنغام، لاحظ المشاهدون خسارة إيمان عبد الغني للوزن بشكل ملحوظ حيث لديها قاعدة جماهيرية محدودة في مصر نظرا لغنائها بدار الأوبرا المصرية كإحدى مطرباتها الشابات.



وصدمت الفنانة الإماراتية أحلام، لجنة تحكيم برنامج The Voice، بكشفها عن الوزن الذي خسرته المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، حيث خسرت 10 كيلو من وزنها بعد مشاركتها في البرنامج.



وعلقت أحلام، على أداء المتسابقة إيمان عبدالغني، في الحلقة الثانية من العروض النهائية، قائلة إنه رائع ووصفتها بالسلطانة، وأكدت أنها خسرت 10 كيلو جرامًا من وزنها بعد أن طلبت منها هذا الأمر.



وفي آخر ظهور لإيمان عبد الغني في مرحلة العروض المباشرة، تألقت بتقديمها أغنية "يامه القمر على الباب" للمطربة فايزة أحمد، لتعبر أحلام عن إعجابها الشديد بموهبتها، وتضمن التأهل للمرحلة النهائية.



وكانت إيمان عبد الغني قد شاركت من قبل في عدة مهرجانات غنائية عربية وقامت بغناء تتر مسلسل "أنا قلبى دليلى" للفنانة ليلى مراد كما قدمت وخاضت تجربة التمثيل من قبل بفيلم "العيال هربت" عام 2006، ومسلسل "طيارة ورق" عام 2008 مع الفنانة ميرفت أمين والفنان الراحل عزت أبو عوف.