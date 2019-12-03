حظك اليوم.. برج الجوزاء الاثنين 3 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2019، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: انتقال القمر الى معاكسة برجك من الحوت يسبب لك ببعض التراجع ويشير الى بعض الارباك وزعزعة المعنويات وتشعر بالتوتر وبثقل الواجبات التي تتوالى بصورة مستمرة فلا تترك مجالًا لسوء التفاهم.

عاطفيًا: ابتعد عن التذمر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأنيبًا وتوبيخًا منه.

صحيًا: لا تحاول أن تخلّ بواجباتك الرياضية ولا سيما أن ظرفك الصحي دقيق.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.