الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 الموافق 06 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 3 ديسمبر 2019

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:56 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:

برج الحمل
مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحوت قد تسوء العلاقة مع المقرّبين، ويبدو الاتصال صعبًا وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات من أجل إشاعة الانسجام.
عاطفيًا: تتحرك عواطفك تجاه أحد الأشخاص وتجد نفسك منجذبًا له، فتحاول التقرب منه كلما سمحت لك الفرصة بذلك.
صحيًا: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.

برج الثور
مهنيًا: عليك الإعداد جيّدًا ومسبقًا لجميع أعمالك اقتناصًا منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك ان ثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية، وقد تتلقى عرضًا مفاجئًا يصوّب الخطوات.
عاطفيًا: قد ينتابك شعور أن علاقتك بمن تحب مبنية على المصالح فقط، لكن الأيام المقبلة ستبرهن لك العكس.
صحيًا: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة دليل على مدى اهتمامك بوضعك الصحي.

برج الجوزاء
مهنيًا: انتقال القمر الى معاكسة برجك من الحوت يسبب لك ببعض التراجع ويشير الى بعض الارباك وزعزعة المعنويات وتشعر بالتوتر وبثقل الواجبات التي تتوالى بصورة مستمرة فلا تترك مجالًا لسوء التفاهم.
عاطفيًا: ابتعد عن التذمر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأنيبًا وتوبيخًا منه.
صحيًا: لا تحاول أن تخلّ بواجباتك الرياضية ولا سيما أن ظرفك الصحي دقيق.

برج السرطان
مهنيًا: ان المربع الفلكي بين القمر من برج الحوت الصديق والشمس من القوس يجعلانك تفيض حيويّة وإشراقًا، وتبدو واقعيًا وإيجابيًا وقادرًا على التعاطي مع شتّى الأمور بحكمة ومهارة، والتخلص من العقبات والاعتراضات.
عاطفيًا: الوقت مناسب لتصحيح بعض الأخطاء وللاعتذار عما بدر منك سابقًا من هفوات.
صحيًا: تحاول الاستفادة من الجوّ الإيجابي المحيط بك لتسترخي وتستريح قدر الإمكان

برج الأسد
مهنيًا: تعيش يوما مهما ومناسبا يوما من الإبداع والتطور المهني والإشراق، تتمتع بحظ كبير يبارك خطواتك ويسهل لك دربك ويحقق لك طموحاتك.
عاطفيًا: لا تخشَ اعتماد توجهات جديدة، فكّر في مشاريع حديثة ولا تقلق بشأن الأوضاع العاطفية.
صحيًا: فكر في مستقبلك الصحي كما المهني والعاطفي، فكلها تتكامل لتبقى قادرًا على الإنجاز.

برج العذراء
مهنيًا: إن المربع الفلكي بين خصومك ومنافسيك الحوت والقوس تمتحن شعبيتك وتحاسب بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة، فيحققون مكاسبهم ويبعدونك من أمام دربهم.
عاطفيًا: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان في المناسبات عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات.

برج الميزان
مهنيًا: لحسن الحظّ تتابع الحظوظ طريقها اليك تنفرج الأمور، وتشعر بالحماسة بالاندفاع والطاقة، ويلتف حولك فريق عملك مقدمًا لك كامل الدعم.
عاطفيًا: تميل الى التعبير عن عواطفك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في خوض مغامرة جديدة ترى أن وقتها قد حان.
صحيًا: إذا كنت تعاني ضعفًا في القابلية على الأكل استشر طبيبك فورًا.

برج العقرب
مهنيًا: تعيش يوما مائيا مميزا مع وجود القمر في برج الحوت الصديق الذي يحمل إليك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحًا ومرتاحًا في العمل، وتتنشط أكثر من أي وقت مضى.
عاطفيًا: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الاجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائمًا.
صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة مبتعدًا عما يثير عصبيتك.

برج القوس
مهنيًا: إن المربع الفلكي يواجه برجك وغير مناسب لك لذلك لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق.
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا انت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة الى موضوع جدّي.
صحيًا: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيرًا، فخذ الاحتياطات اللازمة.

برج الجدي
مهنيًا: يوم جيد جدا يجعلك تقطف ثمار جهودك وتتخذ مبادرات تشكر عليها. وستكون معنوياتك عالية جدًا تسمح لك بالسير قدمًا نحو الأهداف متخطيًّا العراقيل بشجاعة وعزيمة.
عاطفيًا: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو الى ذلك.
صحيًا: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحيًا ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية.

برج الدلو
مهنيًا: انتقال القمر إلى بيت المال يجعلك لتنطلق واثقًا من قدراتك ومصمّمًا على تحقيق أهدافك. تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الأرباح تسكنك الحماسة وتسمح لك بإطلاق مشاريع مميزة.
عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ مشروعًا تقومان به معًا يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامها.
صحيًا: ابتداء من اليوم أصبحت السباحة الرياضة الوحيدة لك للتخلص من أوجاع ظهرك وكتفيك.

برج الحوت
مهنيًا: يوم استثنائي من الحظ مع وجود القمر في برجك ما يجعلك تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.
عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد المواقف لو مهما حصل من تدخلات.
صحيًا: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم السبت 23-6-2018 لجميع الأبراج الفلكية

حظك اليوم الخميس 28-6-2018 لجميع الأبراج الفلكية

حظك اليوم الخميس 13/9/2018 لجميع الأبراج الفلكية

حظك اليوم الاثنين 11 فبراير 2019 لجميع الأبراج الفلكية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

محمد الباز يكتب: مَنْ بدأ التحدى؟.. إمبراطورية الإعلام فى مواجهة الدولة

منذ حوالي 16 ساعة

كشف غموض جثة "السيدة العارية" بوادى النطرون

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة لمشروعات محمد صلاح في قريته

منذ حوالي 13 ساعة

شاب يقتل زوجته بالهرم ويدَّعى اقتحام ملثمين لشقتهما وإصابته

الصور

image description

ورشة عمل لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

افتتاح أول مستشفى للطوارئ والإصابات فى قنا

image description

صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

image description

محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

الأكثر قراءة

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

بالعربي.. رسالة تحذير من جوهرة إلى جمهورها

شاب يقتل زوجته بالهرم ويدَّعى اقتحام ملثمين لشقتهما وإصابته

محامى شقيق "هيثم" يكشف كواليس اختفاء سيارتى الراحل أحمد زكى

أيام زمان

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

غرور شادية.. طلبت من عماد حمدي ألا يتزوج بعدها وغضبت من تحية كاريوكا لسبب غريب

قصة الناقد الوحيد الذي شتم نجيب محفوظ.. وكيف ردّ أديب نوبل؟

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ads

نجم الساعة

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

الصحة

السكريات تؤثر سلبيا على نهاية الحمل

لماذا لا يمكن للجسم الاستغناء عن "أوميجا 3"؟

5 أسباب لانتفاخ العينين

غسل الأسنان يقي من الأزمات القلبية

الرئيس نيوز

ميسي يخطف الكرة الذهبية السادسة

مصرع أسرة كاملة في انهيار عقار بعين الصيرة

(بالفيديو) عمرو أديب معلقا على حوادث الانتحار : أين العلماء؟

داوود حسين يصل الإسكندرية استعدادا لتكريمه

منوعات

صفوت عمران يكتب: الحفاظ على الدولة الوطنية

نفوق حوت بلع 100 كيلو بلاستيك

الكويت تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس.. 26 ديسمبر

رحلات طيران بجنيه واحد بمناسبة "الجمعة السوداء"

كشكول

"التعليم": تصدر قرارآ هامآ بخصوص مادة التربية الرياضية

"آداب المنوفية" تنظم المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول

رئيس جامعة أسيوط يكرم طالب الفنون الجميلة صانع تمثال السادات

"عائلة مصرية بلا أمية" شعار جامعة المنصورة للقضاء على الأمية

إسلام سياسي

داعش يلجأ لمنصات تواصل اجتماعي جديدة بدلا لـ "فيسبوك" و"تليجرام"

تركيا تحاول غسل عار التعاون مع داعش بكتاب جديد

كواليس القبض على داعشيين خططا لاستهداف إسرائيل

بوكو حرام" تتسبب في تهجير 3.3 مليون بـ4 دول إفريقية

مقالات الرأي
نرمين يسر
"سيدة البحر".. ليس بالصورة الجيدة فقط تُصنع الأفلام
ماجد حبته
الانتحار حرقًا.. أو حرقانًا
سيد عبدالقادر
سلطان السفاحين.. لا خليفة المسلمين
لواء.حمدى البطران
استراحة محارب
المزيد

الثقافة

آفاق ما بعد الحداثة فى الثقافة العربية.. جديد مؤسسة شمس

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "الحصان الأبيض" بمختبر سرديات الإسكندرية

اليوم.. العمارة الإسلامية فى الهند ندوة ببيت المعمار المصرى

اليوم.. الفنان أحمد عبدالعزيز بضيافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

صفحتنا ع الفيس بوك