حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 3 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:



برج الحمل

مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحوت قد تسوء العلاقة مع المقرّبين، ويبدو الاتصال صعبًا وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات من أجل إشاعة الانسجام.

عاطفيًا: تتحرك عواطفك تجاه أحد الأشخاص وتجد نفسك منجذبًا له، فتحاول التقرب منه كلما سمحت لك الفرصة بذلك.

صحيًا: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.



برج الثور

مهنيًا: عليك الإعداد جيّدًا ومسبقًا لجميع أعمالك اقتناصًا منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك ان ثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية، وقد تتلقى عرضًا مفاجئًا يصوّب الخطوات.

عاطفيًا: قد ينتابك شعور أن علاقتك بمن تحب مبنية على المصالح فقط، لكن الأيام المقبلة ستبرهن لك العكس.

صحيًا: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة دليل على مدى اهتمامك بوضعك الصحي.



برج الجوزاء

مهنيًا: انتقال القمر الى معاكسة برجك من الحوت يسبب لك ببعض التراجع ويشير الى بعض الارباك وزعزعة المعنويات وتشعر بالتوتر وبثقل الواجبات التي تتوالى بصورة مستمرة فلا تترك مجالًا لسوء التفاهم.

عاطفيًا: ابتعد عن التذمر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأنيبًا وتوبيخًا منه.

صحيًا: لا تحاول أن تخلّ بواجباتك الرياضية ولا سيما أن ظرفك الصحي دقيق.



برج السرطان

مهنيًا: ان المربع الفلكي بين القمر من برج الحوت الصديق والشمس من القوس يجعلانك تفيض حيويّة وإشراقًا، وتبدو واقعيًا وإيجابيًا وقادرًا على التعاطي مع شتّى الأمور بحكمة ومهارة، والتخلص من العقبات والاعتراضات.

عاطفيًا: الوقت مناسب لتصحيح بعض الأخطاء وللاعتذار عما بدر منك سابقًا من هفوات.

صحيًا: تحاول الاستفادة من الجوّ الإيجابي المحيط بك لتسترخي وتستريح قدر الإمكان



برج الأسد

مهنيًا: تعيش يوما مهما ومناسبا يوما من الإبداع والتطور المهني والإشراق، تتمتع بحظ كبير يبارك خطواتك ويسهل لك دربك ويحقق لك طموحاتك.

عاطفيًا: لا تخشَ اعتماد توجهات جديدة، فكّر في مشاريع حديثة ولا تقلق بشأن الأوضاع العاطفية.

صحيًا: فكر في مستقبلك الصحي كما المهني والعاطفي، فكلها تتكامل لتبقى قادرًا على الإنجاز.



برج العذراء

مهنيًا: إن المربع الفلكي بين خصومك ومنافسيك الحوت والقوس تمتحن شعبيتك وتحاسب بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة، فيحققون مكاسبهم ويبعدونك من أمام دربهم.

عاطفيًا: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار.

صحيًا: ابتعد قدر الإمكان في المناسبات عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات.



برج الميزان

مهنيًا: لحسن الحظّ تتابع الحظوظ طريقها اليك تنفرج الأمور، وتشعر بالحماسة بالاندفاع والطاقة، ويلتف حولك فريق عملك مقدمًا لك كامل الدعم.

عاطفيًا: تميل الى التعبير عن عواطفك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في خوض مغامرة جديدة ترى أن وقتها قد حان.

صحيًا: إذا كنت تعاني ضعفًا في القابلية على الأكل استشر طبيبك فورًا.



برج العقرب

مهنيًا: تعيش يوما مائيا مميزا مع وجود القمر في برج الحوت الصديق الذي يحمل إليك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحًا ومرتاحًا في العمل، وتتنشط أكثر من أي وقت مضى.

عاطفيًا: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الاجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائمًا.

صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة مبتعدًا عما يثير عصبيتك.



برج القوس

مهنيًا: إن المربع الفلكي يواجه برجك وغير مناسب لك لذلك لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق.

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا انت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة الى موضوع جدّي.

صحيًا: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيرًا، فخذ الاحتياطات اللازمة.



برج الجدي

مهنيًا: يوم جيد جدا يجعلك تقطف ثمار جهودك وتتخذ مبادرات تشكر عليها. وستكون معنوياتك عالية جدًا تسمح لك بالسير قدمًا نحو الأهداف متخطيًّا العراقيل بشجاعة وعزيمة.

عاطفيًا: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو الى ذلك.

صحيًا: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحيًا ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية.



برج الدلو

مهنيًا: انتقال القمر إلى بيت المال يجعلك لتنطلق واثقًا من قدراتك ومصمّمًا على تحقيق أهدافك. تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الأرباح تسكنك الحماسة وتسمح لك بإطلاق مشاريع مميزة.

عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ مشروعًا تقومان به معًا يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامها.

صحيًا: ابتداء من اليوم أصبحت السباحة الرياضة الوحيدة لك للتخلص من أوجاع ظهرك وكتفيك.



برج الحوت

مهنيًا: يوم استثنائي من الحظ مع وجود القمر في برجك ما يجعلك تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد المواقف لو مهما حصل من تدخلات.

صحيًا: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية.