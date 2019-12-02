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حسام الخولي: عقد جلسة الحوار الوطني الثانية لـ7 أحزاب سياسية غدًا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:09 م
المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي
سناء إسماعيل
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قال المهندس حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، إنه سيتم غدًا عقد الجلسة الثانية من الحوار الوطني بين 7 أحزاب سياسية، وهي مستقبل وطن، المصري الديمقراطي، حزب العدل، الإصلاح والتنمية، الشعب الجمهور، الغد والمحافظين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجلسة كانت منذ 3 أيام بين 4 أحزاب سياسية، وهي: حزب الإصلاح والتنمية ومستقبل وطن والمصري الديمقراطي وحزب العدل.

وتابع أن حزب مستقبل بدأ في فكرة دمج الأحزاب السياسية، منذ عام ونصف العام منذ أن تم دمج حزب مستقبل وطن والجمعية والأشراف، في حزب واحد وهو مستقبل وطن.


وأوضح أن جميع الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني أحزاب وطنية من خلفية واحدة وهي 30 يونيو مهما اختلفت آرائها وأوضاعها الاقتصادية.

وأشار إلى أنه ستتم مناقشة عدد من القوانين المحلية، مثل مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، مضيفًا أن الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية فرصة أن يطرح كل حزب وجهة نظرة بدلًا من طرحها في الإعلام ولا يتم الاتفاق عليها لأنها تكون غير مفهومة من باقي الأحزاب.

ولفت إلى أن اللقاء الأول كان مثمرًا، رغم أن الأحزاب لم تكن متفقة تمامًا، موضحًا أنه سيتوالى انضمام الأحزاب الأخرى.

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