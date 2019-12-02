حي الطالبية يكثف نشاطه بالشوارع الجانبية لشارع الهرم

شنّ حي الطالبية، برئاسة المهندس طه عبد الصادق، حملة موسّعة لرفع الإشغالات من الشوارع مستعينًا بلودر كبير وسيارة نقل لإنجاز الأعمال المستهدفة، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء بتكثيف حملات النظافة والإشغالات يوميًا.



وأكد عبد الصادق، أنه بناء على تعليمات محافظ الجيزة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتقليل مدة حل المشكلات شن الحى عمل حملة صباحية، الاثنين، بشارعيّ طارق بن زياد المتفرع من شارع الهرم والتّكافل المتفرع من شارع التعاون.



وأوضح أن الحملة تمكنت من رفع جميع الإشغالات بالشارعين وتم التنبيه على المواطنين بعدم عودتها مرة أخرى، كما تم إزالة عدد من الحواجز الحديدية التى استخدمها بعض المواطنين لركن سياراتهم في الشارع، ما أعاق حركة المرور بالمنطقة.



أضاف أن الحملة تمكنت من إزالة الأسقف الخشبية و«التندات» والإعلانات المخالفة، بجانب رفع عدد من «فُروشات» الباعة الجائلين بميدان التكافل وفتح الطريق للمارة، موكدًا وضع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.



وشارك فى تنفيذ الحملة محمود منصور، نائب رئيس الحي، معتز مسعود، مدير الإشغالات، مصطفي الوزير، مشرف عام الحى وعدد من رجال المتابعة الميدانية والمرافق.