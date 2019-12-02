كواليس تصوير كليب "العشم" لـ أسماء لزرق (صور)

صورت النجمة المغربية أسماء لزرق أغنية "العشم" بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي.



وجرت أحداث التصوير على مدار 14 ساعة حصل فيها المغازي على أداء درامي من أسماء لزرق بناء على جلسات العمل التي جمعتهما قبل التصوير، ومن ثم الاستقرار على الفكرة، كما تخللت كواليس التصوير كثير من التآلف والانسجام ما بين المغازي وأسماء لزرق والشاعر مصطفى مرسي والمنتج معمر المصري.



ويؤكد المخرج جميل جميل المغازي على أنه إختار فكرة درامية مختلفة بعيدا عن اللون الشعبي الذي تنتمي له الأغنية، حيث يقول: "ليس من الشرط أن أختار فكرة شعبية لأغنية شعبية ولكن إستقررنا على تقديم فكرة درامية تتماشى مع فكرة الأغنية، كما أن أسما متميزة للغاية في أدائها التمثيلي ولغة الإنسجام والتفاهم أصبحت حاضرة بعد التعاون لمرتين قبل تصوير العشم".



ومن جانبها قالت أسماء لزرق: "سعيدة للغاية بالتعاون مع المخرج جميل جميل المغازي للمرة الثالثة وأصبح بيننا انسجام كبير للغاية، واعتبر أن الأغنية العشم هي رسالة إنسانية وليست عاطفية وأتمنى أن تُحقق نجاح كبير حينما يتم طرحها خلال أيام".



أما الشاعر مصطفى مرسي..، قال: "أسماء صوت متميز ديه القدرة على الغناء بأكثر من لهجة ونوعية موسيقية مثل المصري والمغربي والأندلسي والأطلسي والخليجي، ونحن بصدد صناعة نجمة بمصر وتقديمها بأفضل شكل للجمهور".