لهذا السبب إليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح (فيديو)

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لموقف محرج، خلال إحيائها حفل غنائي في أوتاوا، ضمن جولتها الغنائية بكندا.



وللمرة الأولى نسيت إليسا، كلمات أغنية "عبالي حبيبي"، وعلقت على الأمر بطرافة شديدة قائلة: "نسيتها! يا عيب الشوم عليي"، وذلك وسط ضحك الحضور وترديد كلمات الأغنية معها.



وكانت إليسا، قد تألقت خلال الحفل بباقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور الكبير الحاضر للحفل.



من ناحية أخرى، تستعد إليسا، لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.

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