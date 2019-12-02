بتكلفة 515 دولارا.. سماعات إلكترونية لعلاج الاكتئاب

صممت شركة ناشئة في ستوكهولم، سماعات رأس طبية لعلاج الاكتئاب، مزودة بجهاز طبي يطلق تيارًا كهربائيًا ضعيفًا جدًا بقوة 0.2 ميللي أمبير، يُحفز خلايا المخ ويجعلها أكثر نشاطًا.



أوضح تقرير بثته قناة الغد، أن تلك السماعات توجّه المستخدم نحو نمط حياة أكثر صحية، من حيث النوم بشكل أفضل وممارسة التمارين الرياضية والتأمل، ما يساعد بدوره في تقليل أعراض الاكتئاب.



وأشار التقرير إلى أن السماعات الطبية متصلة بتطبيق على الهاتف الذكي، وأنها لا تسعى فقط لعلاج الاكتئاب بل أيضًا الوقاية منه في المستقبل، وتبلغ تكلفة السماعات الطبية الجديدة حوالي 515 دولارًا.



