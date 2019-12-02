وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز الأخ غير الشقيق للملك سلمان

توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ88 عامًا.



ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وكان واحدًا من قلائل أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الأحياء.



والراحل عضو من أعضاء هيئة البيعة، وشغل عدة مناصب وزارية حتى العام 2009، حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشئون البلدية والقروية.