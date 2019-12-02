الإثنين 02 ديسمبر 2019 الموافق 05 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منة فضالى تكشف تفاصيل واقعة تحرش "التوك توك"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:57 م
منة فضالي
منة فضالي
محمد مجدي
طباعة
أكدت الفنانة منة فضالي أنها تعرضت مساء أمس الأحد، لحادث سرقة وتحرش خلال تواجدها في منطقة حدائق الأهرام.

وقالت فضالي، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها فوجئت بشخص يحاول إدخالها بطريقة همجية داخل "التوك توك" الخاص به، لكنها سرعان ما حاولت أن تبتعد عنه بشكل اعتمدت خلاله على "الملاكمة".

وأضافت: "حاول هذا الشخص جذبي بالقوة لداخل التوك توك بعدما مشي خلفي لدقائق، لكنني أخذت بالي من طريقته المفهومة، وبعدها ضربته بشكل مبرح عندما اقترب مني"، مضيفة "أن الواقعة انتهت بهروب سائق التوك توك، لكنني أخذت حقي تمامًا، فرأيته يفر هربًا بعدما ضربته ضربًا مبرحًا".

يذكر أن منة فضالي بدأت منذ أيام تصوير أحداث مسلسلها الجديد "رحيل وزهرة"، مع الفنان عمرو عبد الجليل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

27 قضية تحرش خلال أيام العيد بالفيوم

"ذبح وتحرش وجثتين بالترعة".. صيد الأمن في عيد الأضحى

«الهاربون».. حكايات شباب هربوا من «بعبع» الزواج في ليلة الزفاف (تحقيق)

3 شباب يخطفون كوافيرة ويصورونها عارية بالفيوم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

مصادر تكشف رد فعل جوهرة على "الفيديوهات الفاضحة"

منذ حوالي 15 ساعة

"غيروا الراوتر".. وزير الاتصالات يكشف أسباب انقطاع الإنترنت

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل رحيل حمدى النقاز عن نادى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

11 مساعدًا للوزير.. تفاصيل حركة تنقلات الداخلية

الصور

image description

ورشة عمل لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

افتتاح أول مستشفى للطوارئ والإصابات فى قنا

image description

صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

image description

محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

الأكثر قراءة

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

أول تعليق من نسرين طافش بعد انفصال أصالة وطارق العريان

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

القصة الكاملة لزوج "جوهرة".. بدأ مساعدًا لها فوقعت في غرامه

أيام زمان

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

هكذا كفرتُ ثم تُبت.. محمود الجندي يروي حكايته مع الإلحاد

«يرضعن الأطفال أمام الزبائن».. أسرار «العوالم» في شارع محمد علي

ads

نجم الساعة

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

الصحة

تطوير سائل مغناطيسي لوقف فقدان الدم

السكريات تؤثر سلبيا على نهاية الحمل

5 عناصر لمساعدة الحوامل على مواجهة تساقط الشعر

5 أسباب لانتفاخ العينين

الرئيس نيوز

الأزمات تتصاعد في الزمالك.. طارق حامد يهدد بالرحيل إذا لم يعدل عقده

"الداخلية": إنشاء موقع إلكتروني لإتاحة الخدمات الخاصة بإدارة الجوازات والهجرة

"الإسكان" تمنح راغبي التحويل من حاجزي الإسكان الاجتماعي فرصة أخيرة

التخطيط: قضية السكان تعادل "الإرهاب" في خطورتها

منوعات

الشباب ينتابهم الذعر عند حرمانهم من التليفون المحمول

وفاة أمريكى بسبب فخ أعده لحماية المنزل من اللصوص

الاستعانة بروبوت لإزالة ورم في الصدر

نصائح لإعادة تأهيل الملابس الشتوية القديمة

كشكول

ننشر جداول امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية

فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا المهنية بـ"تجارة طنطا"

انطلاق فعاليات اليوم الرياضي بـ"ألسن عين شمس"

توقف قلبها عن النبض.. مدرسة بالشرقية تعاقب طالبة لتأخرها عن الطابور

إسلام سياسي

تقرير يكشف فضائح العائلة الحاكمة في قطر ودعمهم للإرهاب في المنطقة

تركيا ترحل 21 إرهابيًا أجنبيًا خلال 3 أسابيع

منتصر عمران: تخلي قطر عن الإخوان يشكل حقيقة نظام الحمدين

السلطات الأيرلندية تلقى القبض على "عروس داعش"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
21 نوفمبر.. ميلاد عاشقة الجرأة والحكمة والأسئلة المحرمة
مؤمن المحمدي
السخرية
ماجد حبته
قمة إرهابية مصغرة!
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
المزيد

الثقافة

محمد عزيز يتحدث عن تجربة مهرجان طنطا للشعر

الرفاعية يلتقون ومحافظ بورسعيد لتهنئته بتجديد الثقة

"مرآة على الخشب" مع أبناء جزيرة شارونة مغاغة

حسن عبدالموجود في دار بتانة بـ"عين القط"

صفحتنا ع الفيس بوك