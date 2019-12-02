منة فضالى تكشف تفاصيل واقعة تحرش "التوك توك"

أكدت الفنانة منة فضالي أنها تعرضت مساء أمس الأحد، لحادث سرقة وتحرش خلال تواجدها في منطقة حدائق الأهرام.



وقالت فضالي، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها فوجئت بشخص يحاول إدخالها بطريقة همجية داخل "التوك توك" الخاص به، لكنها سرعان ما حاولت أن تبتعد عنه بشكل اعتمدت خلاله على "الملاكمة".



وأضافت: "حاول هذا الشخص جذبي بالقوة لداخل التوك توك بعدما مشي خلفي لدقائق، لكنني أخذت بالي من طريقته المفهومة، وبعدها ضربته بشكل مبرح عندما اقترب مني"، مضيفة "أن الواقعة انتهت بهروب سائق التوك توك، لكنني أخذت حقي تمامًا، فرأيته يفر هربًا بعدما ضربته ضربًا مبرحًا".



يذكر أن منة فضالي بدأت منذ أيام تصوير أحداث مسلسلها الجديد "رحيل وزهرة"، مع الفنان عمرو عبد الجليل.