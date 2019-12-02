"ليس نسرا".. حقيقة الطائر المرسوم على علم مصر (فيديو)

قال هاني زكريا، مُربي صقور جارحة، إن هناك فرق بين العُقاب والصقر، ولكن الكثيرين يختلط عليهم الأمر، حيث أن العقبان حجمها يكون أكبر من الصقور، مضيفا أن العقبان يطلق عليهم ملوك السماء.



وكشف خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الطائر الموجود على علم مصر هو عقاب وليس نسر، موضحًا أن أغلب طيور العقبان طيور مهاجرة، ونوع واحد فقط هو المقيم في ساحل البحر الأحمر.



وأشار إلى أن هناك فرق بين النسر والعقاب والصقر، موضحًا أن النسور فصيلة مستقلة، والعقبان هى طيور صيادة فهناك دول تدرب العقبان على اصطياد الذئاب والثعالب، أما النسر هو طائر آكل للجيفة فقط لا غير، ولا يمكن تربيته في منازل.