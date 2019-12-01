تعرّف على الفرق بين تحديد النسل وتنظيم النسل

كشف الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، الفرق ما بين تحديد النسل وتنيظم النسل مؤكدًا أن المعنى واحد ولكن الاختلاف في بعض الأمور.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "on e": "تحديد النسل هو أن تقرر إحدى العائلات الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط، أما تنظيم النسل فهو المسافة ما بين الحمل والأخر".



وتابع: "بالمنطق لو قامت الأم بتنظيم عملية النسل بأن تنجب طفل كل 3 أو 4 سنوات فإنها في حياتها كلها سيكون هناك 3 أطفال".



ومن الناحية الصحية أكد أنه صحيًا للمرة فإن الفترة ما بين كل حمل تكون على الأقل عامين.