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"غيروا الراوتر".. وزير الاتصالات يكشف أسباب انقطاع الإنترنت

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:38 م
الراوتر
الراوتر
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه من المتوقع أن تبلغ متوسط سرعة الإنترنت 20 ميجا بايت في الثانية، بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح وزير الاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مشاكل انقطاع الإنترنت لها 3 أسباب، الأول هو أن الراوتر قديم من طراز ADSL، مشيرًا إلى أن شركة المصرية للاتصالات أطلقت حملة "غير راوترك" بـ5 جنيه في الشهر لراوتر VDSL.

ولفت إلى أن السبب الثاني لانقطاع الإنترنت هو تغيير الكبائن الموجودة في الشارع ورفع جودتها، مما ينتج عنه انقطاع في الإنترنت من يوم لأسبوع، والسبب الثالث هو العمل على تحديث كل التطبيقات لخدمة العملاء، وعندما يتم تهجير تطبيق إلى تطبيق ينتج عنه فترة عدم استقرار التشغيل، مؤكدًا أنها تنتهي في يناير.

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