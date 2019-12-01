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برلمانية ليبية: مجلس الأمن يتحمل مسئولية فرض حكومة السراج غير القانونية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:23 م
السراج
السراج
سناء إسماعيل
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قالت الدكتورة سلطنة المسماري، عضو مجلس النواب الليبي، إن الليبيين حاربوا الإيطاليين لمدة 30 عامًا بالخيول في مواجهة الدبابات والطيران، ولن يسمح الليبيون لأردوغان أو غيره باستباحة الأرض الليبية، وبالتالي الدولة الليبية وقواتها المسلحة بالتفاف شعبها حولها قادرة على أن تتعاطى مع هذا التعامل الهمجي وعدم احترام سيادة الدول من طرف تركيا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المجتمع الدولي متمثل في مجلس الأمن هو من يتحمل المسئولية في فرض هذه الحكومة غير القانونية وغير المعترف بها وفرضها على الشعب الليبي وأصبح هذا المجلس هو حصان الواجهة الذي يعتليه كل من لديه أطماع في الدولة الليبية في مرحلة هشاشة الدولة وانخراط القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة".

وتابعت: "فايز السراج، لا يعبر إلا عن إرادة المليشيات والتشكيلات الإرهابية المسلحة التي يقارعها الآن الجيش الليبي في العاصمة طرابلس، والسراج يحاول أن يرتمي في أحضان تركيا عندما عجز عن مواجهة أبطال الجيش الليبى، ومن خلال هذه الاتفاقية يعطي شرعية لنفسه أمام مليشياته لتقوم تركيا بالمزيد من دعمه من خلال الأسلحة ونقل الإرهابيين من سوريا إلى الأراضي اليبيبة لمواجهة الجيش الليبي، وبالتالي السراج لا يعبر عن إرادة الليبيين بقدر ما يعبر عن الميليشيات التي وقع في براثنها منذ أن طلب مجلس الأمن دخول السراج إلى العاصمة دون الالتفات إلى ملف الترتيبات الأمنية الذي ينص على أن تخرج كل التشكيلات المسلحة والتي تنص على أن تسلم كل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى الثكنات العسكرية".
وأكدت أن تركيا تهدف من خلال هذا الاتفاق إلى أطماعها في مقدرات الدولة الليبية، ومحاولة العمل ضد مصالح الدول الإقليمية ذات العلاقة بهذه المنطقة، وحلم تركيا في استعادة مستعماراتها العثمانية.

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