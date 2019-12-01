فريدة الشوباشي: لم نمنع الرقص والغناء وكنا أكثر أخلاقًا

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الفن والسينما يمثلان الجيش القوي على المدى الطويل. فالجيش مواجهة وتنتهي بعد فترة، بينما يظل الفن ويترسخ في الضمير والوجدان والوعي.



وأضافت "الشوباشي"، خلال لقائها في برنامج "الآن"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تربينا على قيم أخذناها من الفن والكتب والثقافة، كنا أكثر انضباطًا وخلقًا، أما الآن يقولون بلاش أفلام ولا غناء ولا رقص".



وأردفت:"كل واحد كان يستمتع بما يريد، ولا يوجد منع للأفلام والغناء والرقص".