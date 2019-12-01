إعمالا لحق الرد.. ننشر رد "البترول" على واقعة "سرقة مواد بترولية"

إعمالا لحق الرد لإرساء القواعد المهنية، والحرص على إتاحة مساحة لكافة الأفراد والمؤسسات، ينشر موقع "الدستور" رد هيئة البترول على ما نشر يوم الثلاثاء الماضي (26 نوفمبر 2019)، تحت عنوان: "الدستور" تكشف سرقة كميات من المازوت المدعوم بعلم مسؤولين (مستندات)، في الرابط التالي: https:www.dostor.org2920205.



وقال المهندس أيمن نجيب، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للنقل والتوزيع، إنه "يتم من خلال منظومة المراقبة والتحكم الإلكتروني التابعة لهيئة البترول تداول وشحن منتج المازوت ومراقبة عمليات الشحن لهذا المنتج المدعم من قبل الدولة والتأكد من وصول المنتج إلى مستحقيه، وعدم تسربة الي السوق السوداء".



وأضاف أنه "لم يكن لدى الهيئة أي بيانات خاصة أو دقيقة لتلك الفئة من العملاء، وخاصة المازوت المشحون من مصانع الطوب الطفلي، كما أنه لم تكن هناك اي ضوابط ولوائح منظمة لعمليات صرف وشحن المازوت بتلك الفئة، موضحا أنه يتم شحن المنتج لتلك المصانع من خلال مقاول نقل من الباطن وذلك عن طريق طلب من صاحب المصنع للمقاول مرفق به صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمصنع".



وتابع نائب رئيس الهيئة في رده: بداية عام 2014 تم اعتماد الرقم الضريبي لكل مصنع قود مميز غير قابل للتكرار وتم إضافة بيانات مصانع الطوب الطفلي إلى منظومة المراقبة بشكل دوري، وبالنسبة للحالة المذكورة؛ فقد تم ما يلي:



1- تقدمت شركة ليبيا أويل لإضافة مصنع طوب طفلي باسم السيد شبانة أحمد وهبة من خلال مقاول النقل غريب مطر وتم الإضافة علي المنظومة في شهر أغسطس 2015 برقم تسجيل ضريبي 491014627

2- في شهر 2 2017 وبناء على طلب صاحب المصنع تم تحويل حصة المصنع إلى شركة توتال إيجبت من خلال مقاول النقل محمد مصطفى حرب.



3- تقدمت شركة اكسون موبيل لإضافة مصنع طوب طفلي اخر باسم السيد شبانه أحمد وهبة من خلال مقاول النقل شركة الايمان وتمت الإضافة على المنظومة في شهر 9 2015 برقم تسجيل ضريبي 491663307.



4- بتاريخ 1362017 قامت شركة الايمان مقاول مازوت بتقديم طلب تحويل لعدد من حصص المصانع التابعة لها بشركة إكسون موبيل إلي شركة غاز الشرق ومن ضمنها حصة المصنع المملوك للسيد شبانة أحمد وهبة.



5- فحصت لجنة السولار والمازوت التابعة للهيئة الأوراق المقدمة من الشركة بعد استكمال الأوراق المطلوبة، وبالمراجعة تلاحظ وجود عدد "2" مصطنع أصدر لهما عدد 2 كارت ذكي بنفس الاسم وبرقمين تسجيل ضريبي مختلفين لنفس صاحب المصنع السيد شبانة أحمد وهبة.



6- بتاريخ 3102017 تم مخاطبة الجهة المعنية بالهيئة (الشئون القانونية) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفة.



7- بتاريخ 22102017 تم إصدار قرار السيد المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل لجنة لفحص المخالفات الخاصة بصرف حصتين من كميات المازوت لنفس المصنع المذكور بناء على طلب نيابة النقل والتوزيع وعما إذا كان هناك شبه تزوير من عدمه.



8- بتاريخ 542018 وبناء على نتائج اللجنة المشكلة بقرار رقم 249 لسنة 2017 تم إيقاف كل من المقاول "شركة الإيمان " والمصنع المملوك للسيد شبانة أحمد وهبة عن صرف منتج المازوت لحين تحصيل باقي المبالغ المستحقة لهيئة البترول وعليه تم إيقاف المصنع والمقاول، لضمان تحصيل باقي فروق الدعم عن الكميات التي شحنها للمصنع المذكور وكذلك تري اللجنة مسؤلبة كل من المقاول " شركة الإيمان" والسيد شبانة أحمد وهبة الوحش عن سداد كامل فروق الأسعار عن تلك الكميات المنصرفة للمصنع المذكور.



9- بتاريخ 752018 تم تشكيل لجنة من وزارة البترول لفحص الواقعة محل التحقيق وبناء على تقرير اللجنة الذي تم عرضة علي النيابة الإدارية والذي أوصى بإعادة فتح والشحن للمقاول شركة الإيمان حيث قام بتسديد مبلغ 500 ألف جنيه تحت التسوية لحين إنتهاء نيابة التجارة الداخلية المسؤولة عن احتساب فروق الدعم وهي تمثل قيمة فرق الدعم عن الكمية المشحونة من خلاله لمصنع شبانه الوحش وعليه قد تم فتح الشحن للمقاول بتاريخ 1192018.



10- حتي تاريخه؛ لم يتم تسديد باقي فروق الدعم عن الكميات التي تم استلامها من خلال صاحب المصنع شبانه الوحش وعليه لم يتم فتح الشحن للمصنع حتى الآن.



11- بتاريخ 1752018 قدمت الهيئة بلاغا للمستشار المحامي العام لنيابات الأموال العامة عليه تلتمس فيه إجراء تحقيق بشأن المخالفات التي شابت صرف منتج المازوت بدون وجه حق للمصنع المملوك للسيد شبانه أحمد وهبة، من خلال مقاولين مختلفين وشركتين مختلفتين واتخاذ الاجراء القانوني للحفاظ علي المال العام ومستحقات هيئة البترول.