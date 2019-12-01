مصدر أردني: تحويل إسرائيلي تسلل داخل المملكة لمحكمة أمن الدولة

قال مصدر رسمي أردني، اليوم الأحد، إن المواطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف الذي تسلل إلى الأراضي الأردنية الشهر الماضي تم تحويله لمحكمة أمن الدولة؛ للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.



وأفاد المصدر - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي صدق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9أ )من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.



كما قرر فسخ قرار المدعي العام القاضي بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة ( 1153 مكرر) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة عملا بأحكام المادة 3ب من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959.



وأوضح المصدر أن محاكمة المتهم عن هاتين التهمتين ستبدأ غدا.