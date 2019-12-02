افتتاح أول مستشفى للطوارئ والإصابات فى قنا

افتتح محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، مستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للطوارئ، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق.



وأعرب محافظ قنا عن سعادته بأن تكون أولى زياراته الميدانية بالمحافظة بجامعة جنوب الوادي في افتتاح هذا الصرح الطبي الذي يعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية، مؤكدًا على أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع لتحقيق التنمية المرجوة.



وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في العديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي، مؤكدًا أن الجامعة بصدد إعداد لائحة جديدة للمستشفى الجامعي لتلبية احتياجات المجتمع.



وقدم الدكتور محمد عمر، مدير مستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للطوارئ، عرضًا عن تطور العمل بالمستشفى منذ بدء العمل في أغسطس 2015، مشيرة إلى أن المستشفى تضم أقسام الاستقبال والأشعة والعمليات والتحاليل والعنايات المركزة والمناظير والحروق والسموم، وتضم 230 سريرًا و8 أسرة إفاقة، و4 إنعاش رئوي.