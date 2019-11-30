الباز لـ"جماهير الكرة": احذروا فتنة "الثعبان الأملس" علاء صادق

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، جماهير الكرة من محاولة "الثعبان الأملس" علاء صادق، بث الفتنة بين الجماهير العربية، بسبب العنف الزائد من لاعبي النجم الساحلي مع فريق الأهلي خلال مباراة الأمس، ضمن بطولة دوري الأبطال الأفريقي.

وكتب "صادق"، خلال تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "اعتداء لاعبي النجم على الأهلي يجب ألا يمر مرور الكرام.. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم".