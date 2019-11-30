أحلام تتألق بالأزرق في The Voice.. صور

تميزت الفنانة الإماراتية أحلام، بإطلالاتها المميزة في الجزء الخامس من برنامج المسابقات The Voice.



وأطلت أحلام، خلال الحلقة الثالثة من العروض النهائية من البرنامج بفستان أزرق، نحت قوامها واختارت ماكياج قوي أظهر ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب عدد كبير من النجوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن حلقة الليلة تشهد مرور 16 متسابقًا، على أن يقوم كل مدرب بالاستغناء عن متسابق من عدد 4 يقدمون عروضًا أمامه في الحلقة لتنتهي الحلقة بصعود 12 متسابق للحلقة المقبلة.



البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج، واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف هذا العام عن باقي النسخ العالمية حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور.





