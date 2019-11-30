إطلالات النجمات فى ختام مهرجان القاهرة السنيمائى.. ليلى علوى الأسوأ

اختتم مهرجان القاهرة السينمائي دورته الواحد والأربعون مساء أمس الجمعة، وكعادة النجمات، فقد تزينت "الريد كاربت" بالكثير من النجمات اللاوتي حضرن بالعديد من التصاميم المميزة.



ففي هذا التقرير نرصد أبرز الإطلالات للنجمات على الريد كاربت في حفل الختام.



خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار في حفل الختام كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل مرصع بالاكسسوارت البسيطة، بأكمام طويلة، الأمر الذي جعل كل الأنظار تلتفت إليها.



واستطاعت الممثلة إنجي المقدم، من خطف الأنظار خلال حفل الختام، وذلك بفستان أزرق، فيما تألقت مي عمر بفستان أحمر كلاسيك.



فيما أطلت الفنانة غادة إبرهيم بفستان، وصفه البعض بأنه الأسوأ خلال الحفل، بسبب الألوان التي لا تناسب حفلات المساء، فضلًا عن ضخامة الفستان.



ومن الإطلالات التى لم تعجب الحاضرين، وهى إطلالة الفنانة هنا شيحة، حيث ارتدت فستان أبيض طويل ضيق، تسبب في إظهار الكثير من الوزن الزائد لديها، مثلها مثل الفنانة ليلى علوى، التي ارتدت فستان ستان أخضر.



فيما لفتت الفنانة عبير صبري وزوجها الأنظار بقبلات رومانسية، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ41، المقام في دار الأوبرا، حيث ظهرت "صبري" بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت "فستان بنفسجي طويل"، واتسم التصميم بقماش الستان.



وكعادتها تألقت الفنانة شيرين رضا على الريد كاربت، حيث ارتدت قميص أبيض وجونلة ذهبي على شكل ريش طائر، الأمر الذي لفت الكثير من الأنظار.



واختتمت فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الحالي بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عددا كبيرا من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.