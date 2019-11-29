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بـ"الفستان الأبيض".. رزان مغربي توجه رسائل لـ7 فنانات

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:59 م
رزان مغربي
رزان مغربي
سناء إسماعيل
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شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، التي تحمل اسم الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله.

وكشفت رزان مغربي، في تصريحاتها لفضائية dmc، عن سر إطلالتها بفستان أبيض، قائلة، إنه من تصميم أحمد عبدالله، والغرض منه توجيه رسالة خاصة لنجمات الفوازير، وهن: نيللي، وشريهان، ولبلبة، ونعيمة عاكف، وسامية جمال، وصباح، وفيروز، وهن النجمات اللاتي علمننا معنى الوقوف على خشبة المسرح.

وأضافت: "اللون الأبيض لتوجيه رسالة خاصة للشعب اللبناني من مصر وهي: يا رب الحراك والثورة اللي بتعيشها تكون حلوة عليك وعلى شعبك"، مضيفة الأبيض هو إطلالة الأميرات كذلك.

كما وجهت رسالة خاصة للمنتج محمد حفظي، على النجاح الذي حققه المهرجان، مؤكدة أنه يشبه أهل مصر.

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