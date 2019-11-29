حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 29 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: أنت قادر على محاصرة المشاكل إذا شئت، لأنها ليست أقوى منك، وتكثر المشاغل والمسؤوليات وتبدو التحديات كثيرة، لحسن الحظ إنك تحب هذا الجو.



عاطفيًا: تمر بيوم استثنائي قد يحمل إليك الحب الكبير إذا كنت خاليًا، أو تعلقًا شديدًا بشخص يحاكي أحلامك وأمانيك.



صحيًا: بعض الوقاية مفيد في كثير من الأحيان، وهذا ما تلمسه في غضون الأيام المقبلة، وحاول أن تشرب المياه بمعدلات عالية فهي ضرورية من أجل صحة أفضل.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.