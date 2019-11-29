حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 29 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تطرأ احداث خارجة عن إرادتك تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف بنجاحك ومكانتك بسبب بعض الانفعالات.



عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده.



صحيًا: لا تتفرد في قراراتك بشأن وضعك الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص وإلا دفعت الثمن غاليًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

