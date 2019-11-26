فيديو.. "الخشت" عن واقعة "الطفل المعجزة": "موجود منه كثير فى مصر"

استنكر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ترويج الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، لقصة الطفل المعجزة إعلاميًا، وهي قصة طفل عمره 13 عامًا ومتميز جدًا في الرياضيات، وبدأ يقرأ مناهج أكبر من عمره، وعندما شعر أهله بتميزه في الرياضيات، توجهوا للجامعة وبالفعل يحضر الطفل بالجامعة منذ عام ونصف، حتى تم منعه من الحضور.



وقال "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"نحن في دولة مؤسسات، ومن المفترض أن يرفع الدكتور هاني طلب لرئيس القسم، ورئيس القسم يرفعه لعميد الكلية، وعميد الكلية يرفع لي الطلب إذا وجد الطالب يستحق".



وأضاف: "حينها سيتم تكليف العميد بتشكيل مجموعة أساتذة متخصصة لقياس قدرات الطالب"، مردفًا: "الطالب فكرني بنفسي كنت عايز اختصر وأنا صغير بعض المراحل التعليمية".



ولفت إلى أنه سيكلف العميد بتشكيل مجموعة متخصصة من الأساتذة في الرياضيات لاختبار الطفل، مضيفًا: "عشان يبقى كلام علمي مش أي كلام".



وتابع: "هذه النوعية من الطلاب موجودة كثيرة في مصر، أنا طلعت الأول على محافظة الجيزة في الرياضيات الحديثة في الإعدادية ومعملتش أذعرينة".



واستطرد: "الدكتور هاني غلطان، أنا كنت في قمة المعرفة بدبي، رفع الأمر امتى؟ عشان يطلع في الإعلام ويعمل هيصة؟".



كان الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، قال إن أمن الجامعة منع طفل كان يحضر الجامعة منذ عام ونصف، بعدما اكتشف أهله أنه ماهر في الرياضيات، ونجح في تحصيل مناهج متقدمة عن عمره الدراسي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، إن الطفل البالغ من العمر 13 سنة قادر على تحصيل كورس الرياضيات للثانوية العامة في أسبوعين، مردفًا:"متميز جدًا في الرياضيات، خلال سنة ونصف غطى المناهج بشكل جزئي، ورأيت أنه من المفيد له الحضور بشكل منتظم مع الطلبة".



ولفت "الحسيني" إلى أنه أرسل له خطاب إلى سكرتارية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، لكن لم يرد عليه، مردفًا: "أتمنى من إدارة الجامعة تدارك الخطأ، والسماح للطفل بالحضور".