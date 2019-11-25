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وزيرة البيئة: 5 إجراءات لمواجهة انبعاثات «كيما أسوان»

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:38 م
وزيرة البيئة:
وزيرة البيئة:
أحلام عبدالرحمن
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قالت وزيرة البيئة، إن الوزارة اتخذت إجراءات ضد مصنع كيما بأسوان، أكثر من مرة، وتدخل وزير قطاع الأعمال، لمحاولة إيجاد حل.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن اختناق الطالبات حدث نتيجة انبعاث أكاسيد النيتروجين التي تخرج من حامض النيتريك، مشيرة إلى أن وحدة حامض النتريك يتم تزويدها بالأكسجين لزيادة احتراق الأمونيا وامتصاص أكسيد النيتروجين، وعند نقص الأكسجين، ينبعث أكاسيد النيتروجين، وهو ما تسبب في اختناق الطالبات، فضلًا عن تغير اتجاه الرياح.

وأشارت إلى أن الوحدة تم غلقها نهائيًا، وكحل مؤقت سيتم تشغيل وحدة واحدة فقط من أصل 4 وحدات، مع الالتزام الكامل بتوفير كمية الأكسجين اللازم ضخها، ووجود معمل متنقل من جهاز شئون البيئة وقت عملية التشغيل.

وأردفت: "الحل الدائم، تغيير الوحدات بأخرى مطورة، وهو يحتاج لتمويل كبير، وتم تقديم خطة لجهاز شئون البيئة وجاري دراستها".

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