حزب الله وحركة أمل يهاجمان المتظاهرين فى مدينة صور اللبنانية

اندلعت اشتباكات وتوتر شديد في مدينة صور اللبنانية، بعد إقدام أنصار حزب الله بمهاجمة خيم المعتصمين وسط أنباء عن إطلاق نار خلال عمليات الفض.





وأوضحت قناة "الجديد" اللبنانية، أن عشرات الشبان يرفعون أعلام حركة أمل وحزب الله ذهبوا إلى المعتصمين في دوار العلم في صور، وقاموا بتكسير عدد من الكراسي وبعض الخيم قبل أن يتمكن الجيش من إبعادهم خارج المنطقة.





على جانب آخر، أوضحت الوكالة الرسمية اللبنانية، أنه تم إغلاق طريق الكولا في بيروت وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية بسبب الاشتباكات.



