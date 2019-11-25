استشاري طب نفسي: المصريون يتعاملون مع المرض النفسي على أنه "وصمة عار"

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، إن قرار النائب العام، حول ضرورة علاج المرض النفسي، من أجمل القرارات التي سمعتها في حياتي، لأن المريض النفسي المصري مظلوم لأننا ننظر إليه كوصمة عار ونهزأ منه ونزود عليه الحمل والضغوط.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: "مشكلتنا كمصريين أننا نرتكب خطأ كبير ونعتقد أن المرض النفسي، شيء مخالف للعادات والتقاليد ونترك أولادنا حتى يكون لديهم اضطرابات نفسية وشخصية إلى أن يصلوا إلى حالة انفجار بركاني من الممكن أن تدمر أشياء كثيرة بسبب الخجل".



وتابع: "الناس في الخارج يذهبون للطبيب النفسي كل أسبوع أو أسبوعين، لأن صحة الإنسان النفسية أهم من الصحة العضوية وأغلب الناس التي تدخل المصحات تطول فترة علاجهم، لأنه بعد خروجهم من المصحة يواجه نظرات الناس له ويصفونه بالمجنون، وأن نظرة المجتمع من الممكن أن تزيد حالته سوءً".



وأكد أن 45% من المصريين متأزمين نفسيًا منهم 12 إلى 15% يترددون للعلاج النفسي للهروب من الضغوطات التي يتعرضون لها، موضحًا أن المرض النفسي من أصعب أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان، والمريض لم يختار أن يكون مريضًا نفسيًا.



