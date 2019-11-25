أبو سعدة: آليات إنصاف المواطن أهم ما يميز الدول المتقدمة في ملف حقوق الإنسان

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تحتاج مساحة أكبر في حرية الرأي والتعبير، وأن يكون هناك تعدد وتنوع كبير وآلية معبرة عن رأي المواطن المصري.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن النائب العام يتخذ خطوات مهمة في التعبير عن الناس، حتى أن لغة البيانات التي تصدر من النائب العام أصبحت تعبر عن الناس بشكل أكثر، فأصبح يقدم نفسه بأنه أمين على الدعوى الجنائية في مصر، ومحامي الشعب.

وواصل أنه لا بد أن يكون هناك آليات إنصاف للمواطن حال مواجهة أي عقبات أو مشكلات في جهة معينة، وهذا ما يفرق الدول المتقدمة عن غيرها.