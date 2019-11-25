علاء ثابت: منصة "الأهرام الرقمية" أول موقع متكامل

قال علاء ثابت رئيس تحرير جريدة "الأهرام"، إن منصة "الأهرام" الرقمية تعتبر أول موقع متكامل يقدم صحافة وراديو وتلفزيون وخدمات للقراء كما يقدم قاعدة بيانات، لافتا إلى أنه من أهم خدمات المنصة الرقمية هو الاهتمام بالبيانات والمعلومات.



وأضاف "ثابت" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية"صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "لدينا 6 ملايين صورة ولدينا ملايين الصور التي تحتاج إلى تدقيق وترقيم، وسيتم إجراء مقارنات من 145 سنة نتيجة للأرشيف الكبير للأهرام في كافة القطاعات".



وتابع: "مؤسسة الأهرام تحتفل بمرور 144 سنة على تأسيسها، وسيكون هناك تفاعل بين الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك يعطيها تأثيرا كبيرا للغاية".

